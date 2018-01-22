انطلاق دوري السيدات لخماسي كرة القدم في فلسطين

افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، منافسات دوري السيدات لخماسي كرة القدم تحت 14 عاماً، لموسم 2018- 2019، بإقامة مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت صالة الشهيد أبو عمار في مدينة الخليل، إقامة 4 لقاءات لمنطقة الجنوب، حيث حقق فريق الأكاديمية المقدسية فوزاً مستحقا على نظيره العيزرية بسباعية نظيفة، بينما فاز فريق الأكاديمية الفلسطينية للموهوبات إدارياً بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على فريق أبو ديس وذلك لعدم حضوره.

وتغلب فريق بيت ساحور على فريق بيت صوريف بنتيجة كبيرة بلغت حصيلتها 9 ـ 0، فيما سحق فريق ديار نظيره فريق الكرمل بنتيجة 20 هدفا مقابل لا شيء.

واحتضنت قاعة ثقافي طولكرم، جميع مباريات منطقة الشمال، حيث تمكن فريق جمعية فلسطين من الفوز على نظيره زيتا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل فريق عسكر مع نظيره مرج بن عامر بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، بدوره تغلب فريق شابات طولكرم على فريق الزبابدة بهدفين مقابل لا شيء.

واختتمت مباريات الجولة الأولى لمنطقة الوسط، التي أقيمت مبارياتها في صالة ماجد أسعد بالبيرة، وذلك بفوز فريق دورا القرع على نظيره كفر نعمة بنتيجة 3 -1، فيما تغلب فريق مؤسسة البيرة على بيت لقيا بنتيجة 4 -2.