انتقادات جماهير ريال مدريد لبنزيما تشعل غضب وكيله

دافع كريم الجزيري عن موكله الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بعد الانتقادات العديدة التي تلقاها مؤخرًا من قبل جماهير النادي الملكي بسبب قلة تسجيله للأهداف.

وقال الجزيري في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد التقيت كريم منذ أن كان في الـ15 من عمره، تحديدًا منذ أن بدأ حياته المهنية".

وأضاف: "إنه يعيش حاليًا أوقاتًا صعبة، ولكنه منذ أن كان شابًا أظهر أنه قوي جدًا عقليًا، وفي مسيرته كلها مع ريال مدريد".

وتابع: "إنه في نادي أحلامه منذ تسع سنوات، من غير العدل أن يركله الجميع هكذا بعد أن كان مصابًا لمدة شهر تقريبًا، لقد أبدى دائمًا التزامًا نموذجيًا للنادي، وكان يبحث دائمًا عن الفريق قبل نفسه، إنه لا يستحق هذا".

وأكمل: "لا أفهم لماذا هذه الانتقادات، إنه الهداف السابع في تاريخ النادي الملكي، من عدم الاحترام ما يحدث له، لقد شارك في فترة من ألمع فترات النادي، الجميع تعرض للصافرات زيدان وكريستيانو، ولكنه لم يظهر في الملعب منذ شهر، إنها ليست أفضل وسيلة لمساعدة اللاعب".

واختتم: "بنزيما لم يفكر في ترك النادي، لأنه يشعر أن المشجعين الحقيقيين للنادي يدعمونه، كريم سوف يظهر أنه يستحق دعم الجميع، إنه يشعر بدعم العديد من المشجعين في مدريد والنادي وزملائه أيضًا، لقد شعر دائمًا بحب مدريد".