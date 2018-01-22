إيران توجه تحذيرا لسفينتين للتحالف العربي



وجّهت طائرات حربية إيرانية تحذيرا لسفينتين للتحالف العربي أثناء مناورات قبالة ساحل جنوب شرق إيران، حيث بدأ الجيش الإيراني اليوم الاثنين مناورات عسكرية بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية وقوات الدفاع الجوي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن المتحدث العسكري محمود موسوي، قوله إن سفينتين للتحالف العربي اقتربتا لمراقبة قوات البحرية الإيرانية، فتعرفت طائرات إيرانية مسيرة على السفينتين، ثم حلقت طائرات إيرانية فوقهما ووجهت لهما تحذيرا، وغادرت السفينتان المنطقة.

وقال قائد العمليات في الجيش الإيراني حبيب الله سياري، إن المناورات تنظم سنويا بهدف التنسيق بين مختلف وحدات الجيش الإيراني، ونقل الخبرات إلى العناصر الشابة في الجيش.

وتجرى المناورات -وهي الخامسة من نوعها- في جنوب إيران وجنوب شرقها، وتمتد إلى سواحل مكران وبحر العرب حتى المحيط الهندي.