الصبي الذي أرعب الاحتلال.. هذه هي التفاصيل

تلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مكالمة مجهولة المصدر قال المتحدث فيها "اختطفوني" قبل أن ينقطع الخط مع مركز الاستعلامات التابع للشرطة.

وفور تلقي المكالمة شرعت قوات كبيرة من الشرطة وأذرع الامن بالعمل على تحديد مكان المكالمة للعثور على المختطف، مستخدمة أساليب تكنولوجية متطورة في عملية البحث.

وقال موقع "مفزاك لايف" المقرب من الأمن الإسرائيلي، إن اعمال البحث استمرت لساعات عديدة قبل أن تتمكن الشرطة من الوصول إلى مصدر المكالمة، ليتبين أنه صبي وتم نقله الى الشرطة للتحقيق معه بتهمة تقديم بلاغ كاذب للشرطة.

وخلال التحقيق معه اعتذر الصبي عن فعلته ووضع قيد الإقامة المنزلية.

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال إنها تنظر بخطورة كبيرة لهذا النوع من البلاغات الكاذبة والذي يتسبب بهدر طاقات كبيرة وإضاعة وقت كان من الممكن أن ينقذ في انقاظ الأرواح بدلا من إضاعته خلف بلاغ لم يكن وراءه سوى صبي يريد التسلية.