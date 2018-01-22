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رئيس الوزراء ينوي القدوم لغزة

اللجنة الإدارية توصي باستيعاب موظفي غزة حسب اتفاق القاهرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:45 - 22 يناير 2018
موظفو غزة موظفو غزة
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أوصت اللجنة القانونية الإدارية الخاصة بشؤون دمج الموظفين اليوم الاثنين، بضرورة ملء الشواغر واستيعاب الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد 14-6-2007 حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة، وإمكانيات الحكومة وإنجاز بقية الملفات الأخرى.

وجاءت التوصية عقب انتهاء اللجنة القانونية من أعمالها بعد سلسلة اجتماعات عقدتها في غزة ورام الله لمعالجة وضع الموظفين في قطاع غزة بشكل عام.

وقررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة فنية خلال الأيام القليلة المقبلة تقوم بالإعداد لملء الشواغر واستيعاب هؤلاء الموظفين وتصنيفهم في الوزارات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بهم.

وشدد على أن العملية ستكون بشكل متدرج حتى لا نثقل على كاهل الجهاز الإداري في السلطة.

وأكد أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أبلغ اللجنة أنه سيعمل في الفترة القادمة من أجل استيعاب بضعة آلاف من الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء ينوي القدوم إلى غزة مع أعضاء المجلس لمتابعة هذه الملفات.

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