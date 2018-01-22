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داعياً لتصعيد الانتفاضة

شهاب: خطاب "بنس" في الكنيست متطرف وعنصري ومكتظ بالأكاذيب

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 14:50 - 22 يناير 2018
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أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" للمنطقة هي زيارة عدائية وتحريضية، وخطابه في "الكنيست الإسرائيلي" خطاب متطرف وعنصري مكتظ بالحقد والكذب والخرافة.

وقال شهاب في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم الاثنين: "إن مواقف الصهيوني "بنس" هي ضوء أمريكي أخضر بتهويد الضفة الغربية".

وأضاف: ما يسمى بـ"العملية السياسية" برمتها عملية لم تكن ولن تكون من مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وبالتالي الاستمرار فيها مرفوض بالمطلق".

وشدد شهاب على أنه لا سبيل أمامنا لإسقاط القرار الأمريكي بشأن القدس سوى تصعيد الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها رفضاً للمواقف الأمريكية العدائية والسياسات "الإسرائيلية" التي تسعى لتهويد الضفة.

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