العالم يرفع شعار #الكرامة_لا_تقدر_بثمن لدعم اللاجئين

استجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في شتى أنحاء العالم لحملة دعم اللاجئين التي أطلقها مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بيير كرينبول، لمواجهة قرار تقليص موازتنها والتهديد بإيقافها من قبل الإدارة الأمريكية.

وأطلق بيير حملة (الكرامة لا تقدر بثمن) خلال مؤتمر صحفي عُقد في أحد مدارس مدينة غزة مؤكداً أن قرار الولايات المتحدة بتقليص التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كان صادماً، وأن تفويض الأونروا محمي من الأمم المتحدة وليس للبيع وتم تأييده بغالبية 167 دولة.

وعلى مواقع التواصل غرد الآلاف من النشطاء العرب والأجانب على وسمي #الكرامة_لا_تقدر_بثمن و DignityisPriceless#، مؤكدين على دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومعلنين رفضهم لقرار تقليص موازتنها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قلصت مساهمتها في ميزانية الوكالة بنحو 125 مليون دولار، إثر تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسفيرته بالأمم المتحدة، نيكي هايلي للسلطة الفلسطينية.

الحملة التي انطلقت باللغتين العربية والإنجليزية على مواقع التواصل لاقت صدىً كبير جداً، واستطاعت أن تتصدر واجهات ومؤشرات مواقع التواصل خلال ساعات قليلة من إطلاقها، حيث نشر المغردون عبارات الدعم والمساندة للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى القصص الإنسانية لهم.

حساب "الأونروا" على موقع تويتر غرد قائلاً: "على الرغم من الضغوط المالية الهائلة بسبب التخفيض الكبير في التمويل الأمريكي، فإن الأونروا ملتزمة بالوقوف مع لاجئي فلسطين. إن حملة #الكرامة_لا_تقدر_بثمن تتعلق بهذا الأمر".

كذلك شارك حساب حركة "حماس" الرسمي في الحملة من خلال تغريدةٍ تقول: " نثمن الدور المهم للأونروا وما تقدمه من خدمات تخص ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات وتبنيها لاحتياجاتهم وقضاياهم الحياتية والإنسانية".

بدوره قال الشاب جمال الخطيب: "هذه فرصتكم الآن للوقوف مع لاجئي فلسطين في الوقت الذي تتعرض فيه حقوقهم وكرامتهم للتهديد جراء التخفيض في التمويل. رجاء تبرع للأونروا لأن الكرامة لا تقدر بثمن".

إلى جانب آلاف التغريدات والمشاركات، نشرت حسابات النشطاء صوراً للأطفال وهم يرفعون لافتات كتب عليها شعار الحملة، مطالبين بالتبرع للأونروا لإنقاذ حياة اللاجئين وكرامتهم.