عباس: الطريق الوحيد للسلام هو المفاوضات

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "إن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام بيننا وبين "إسرائيل" هو من خلال المفاوضات، بمشاركة وإشراف دولي".

وأضاف عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني، في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء اليوم الاثنين: "إن الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء الذين يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين"، مطالباً أوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين".

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية قال عباس: "ملتزمون بتحقيق المصالحة الفلسطينية من أجل إعادة الوحدة بين الشعب والأرض على أساس أن تكون هناك دولة واحدة بشرعية واحدة وسلاح شرعي واحد، نحن مصرون على تحقيقها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، نحن مصممون على الوصول إلى هذا الهدف".

وبشأن الأزمة التي تعاني منها الاونروا، أكد أن قضية "الاونروا" هامة جدا، قائلاً: "أنشئت الأونروا لمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، وهي تعلمهم وتربيهم وتقدم لهم كل ما يضمن استمرار حياتهم، وأن قطع المساعدات عنها يعني أحد أمرين: إما أن يتركوا لمواجهة مصيرهم وحدهم وتتلقفهم منظمات الإرهاب، أو يهاجروا لدول لا تريد أحدا أن يهاجر إليها.