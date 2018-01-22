سرايا القدس تجدد العهد بالمضي على خطى عملية بيت ليد

جددت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، العهد لشهدائها الأبطال خاصة شهداء عملية بيت ليد البطولية بالمضي على طريق ذات الشوكة حتى تحرير كال تراب فلسطين.

وقالت السرايا في بيان وصل "فلسطين اليوم الإخبارية": في الذكرى الـ(23) لواحدة من أضخم عملياتها الاستشهادية وأقواها في تاريخ المقاومة الفلسطينية (بيت ليد) فإننا في سرايا القدس نجدد العهد لشهدائها الأطهار بالاستمرار على طريق ذات الشوكة حتى تحرير كامل تراب فلسطين".

يذكر أن 24 جندياً وضابطاً صهيونياً قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين في عملية استشهادية نوعية مزدوجة نفذها الاستشهاديان "أنور سكر" و"صلاح شاكر" من الجهاد الاسلامي في بيت ليد.