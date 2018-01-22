الزيارة لدى الجيران -معاريف

عبدالله: قلق من آثار تصريح ترامب

بقلم: ياسر عقبي

(المضمون: بينيس يزور مصر والاردن حيث يطلع على الموقف الثابت من البلدين المؤيد بحل الدولتين وشرقي القدس عاصمة فلسطين، في ظل مقاطعة السلطة الفلسطينية للزيارة - المصدر).

قبل ان يهبط في اسرائيل امس استضاف الملك الاردني نائب الرئيس الامريكي مايك بينيس وأعرب امامه عن قلق بلاده من قرار واشنطن الاعتراف بالقدس كعاصمة اسرائيل. وقال الملك عبدالله ان "الحل الوحيد للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني هو دولتان".

شدد عبدالله امام نائب دونالد ترامب على أن عمان ترى في شرقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية في المستقبل. وعلى حد قوله، فان الاعتراف بالقدس كعاصمة اسرائيل لا يمكنها أن تكون جزءا من حل النزاع. واضاف بان النزاع هو "مصدر عدم استقرار، والحل يكمن في العودة الى حدود 1967 والاعلان عن شرقي القدس كعاصمة فلسطين".

وكان بينيس وصل يوم السبت الى عاصمة الاردن، محطته الثانية في الشرق الاوسط، بعد القاهرة حيث التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

في مؤتمر صحفي في القاهرة شدد نائب الرئيس على أن ادارة ترامب "ملتزمة باعادة اطلاق المسيرة السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين". واجرى لقاء استمر نحو ساعتين ونصف مع الرئيس السيسي، تباحثا في اثنائه ثنائيا في موضوع السلام في الشرق الاوسط وفي قرار ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة اسرائيل. وفي ختام اللقاء اقلع بينيس الى الاردن.

وحسب وسائل الاعلام المصرية، قال نائب الرئيس الامريكي ان بلاده معنية بمواصلة التعاون مع مصر لان هذه هي "احدى الدول الهامة للاستقرار في الشرق الاوسط".

واشارت التقارير الى أن بينيس شدد على أن الولايات المتحدة معنية بدفع هذه العلاقات الى اتجاهات جديدة، "لانه بانتظارنا تحديات كبيرة كثيرة في المنطقة في الزمن القريب القادم".

وقال الناطق بلسان مكتب الرئيس المصري: "بحث الطرفان ايضا في مسألة القدس، في ظل قرار الرئيس ترامب الاعتراف بها كعاصمة اسرائيل ونقل السفارة اليها". وعلى حد قوله، أسمع السيسي الموقف الثابت لمصر، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها شرقي القدس. وشرح قائلا ان "النزاع الفلسطيني الاسرائيلي لن يحل الا من خلال المفاوضات القائمة على اساس حل الدولتين. من المهم ان تواصل الولايات المتحدة العمل على أن تأخذ على عاتقها دورا في وساطة المفاوضات".