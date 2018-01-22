بعد بلبلة انهيار "كتف جسر غزة" والتحذيرات من انهياره.. الأشغال توضّح

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر فيه انهيار جزئي في "كتف" وادي جسر غزة الغربي وسط قطاع غزة، ما أثار حالة من البلبلة في صفوف المواطنين والسائقين.

ويعتبر جسر وادي غزة من الطرق الرئيسية للتنقل بين محافظات القطاع، حيث يربط شمال ووسط وجنوب قطاع غزة .

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تواصلت هاتفياً مع المهندس المدني خليل إسماعيل في بلدية النصيرات، حيث أوضح أنه وبرفقة رئيس البلدية وعدد من المهندسين المختصين زاروا موقع الجسر لمعاينة الانهيار وإبلاغ الجهات المعنية في وزارة الأشغال.

مهندس مدني: "قد ينهار الجسر في أي لحظة إذا لم يتم إصلاح الخلل"

وأوضح إسماعيل، أن الانهيار أصاب "كتف الجسر" الثانوي، مشيراً إلى أن الأعمدة الأساسية والأرضية للجسر سليمة ولا تشكل خطراً عليه.

وحذّر بقوله: "قد ينهار الجسر في أي لحظة إذا لم يتم إصلاح الخلل بتعزيز الرمل الذي انجرف وصبّ طبقة باطون جديدة كما كان في السابق".

بدوره، أوضح المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان بغزة، أن الآليات التابعة لوزارته تقوم بترميم الجزء المنهار من كتف الجسر لإصلاح الضرر منذ صباح اليوم الأحد.

وأشار سرحان لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن الانهيار حدث نتيجة للنحر في المنخفض الجوي الأخير، في الحائط الثانوي للجسر، مشيراً إلى أن الخطورة تكمن في انهيار الرمل ما يسبب تصدّع القواعد الأساسية للجسر.

وأضاف سرحان، أن الوزارة تداركت الخطر منذ بداية الانهيار وسارعت بطواقمها وآلياتها لإصلاح الضرر الناجم عن النحر الجزئي لمياه البحر.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد محمد الحساينة، أصدر تعليماته للفرق الفنية وطواقم الطوارئ في الوزارة بالمعالجة الفورية للانهيارات التي تعرضت لها الجهة الجنوبية الغربية لجسر وادي غزة، بسبب أمواج البحر، حيث انهارت الكتل الخرسانية والتربة المساندة لجوانب الجسر، بما يهدد الجسر بالخطر.



وأكد الوزير الحساينة على جهوزية واستعداد وزارته لمواجهة المنخفضات الجوية خلال فصل الشتاء.



هذا، وقامت الطواقم الفنية والهندسية في وزارة الأشغال العامة بعمليات إسناد الجسر، وتبطين حوافه بالخرسانة المسلحة لمنع الخطر والاستعداد لمواجهة المنخفضات القادمة.