الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري بحقّ 6 أسرى

صادقت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ"القائد العسكري للمنطقة" بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستة شهور بحقّ الأسرى: فتحي رسمي جرار من جنين، عمر عايد طقاطقة من بيت لحم، وتامر عبد الكريم الحاج علي من نابلس، ويوسف محمد الزعاقيق من الخليل، وأحمد حسين شراكة ومحمد عبد الكريم الروم من رام الله.

فيما ثبّتت لمدّة أربعة شهور الأمر الصّادر بحقّ الأسير عصام ديرية من بيت لحم، ولمدّة ثلاثة شهور الأمر الصّادر بحقّ الأسير عبيدة عدنان برغوثي من رام الله.