بيت لحم: إخطار بإخلاء أراضي زراعية ووقف البناء في بئر للمياه

اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بإخلاء أراضي زراعية ووقف البناء في بئر للمياه بمنطقة "خلة النحلة" جنوب بيت لحم.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفون من الإدارة المدنية اقتحموا منطقة خلة النخلة التابعة لـ"خلايل اللوز"، ووزعت أوامر عسكرية بإخلاء ارض زراعية مساحتها 50 دونما تعود لعائلة جبران، بحجة انها أراضي دولة.

وأضاف بريجية ان الاحتلال سلم المواطن محمد يحيى عايش اخطارا بوقف البناء في بئر للمياه، بحجة عدم الترخيص، مشيرا إلى أن المواطن كان قد استرد ارضه التي تم مصادرتها بقرار من محكمة إسرائيلية.