اعتقال 8 مواطنين بينهم نائب خلال حملة مداهمات في الضفة

أعلن جيش الاحتلال اعتقال ثمانية مواطنين، فجر اليوم الاثنين، خلال حملة مداهمات نفذتها في الضفة المحتلة، بينهم النائب عمر عبد الرازق بعد اقتحام منزله.

ففي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال فجراً، النائب الدكتور عمر عبد الرازق من منزله في المنطقة الشمالية للمدينة بعد مداهمة منزله.

وأفادت مصادر في العائلة، أن جيش الاحتلال اعتقلوا والده وزير المالية والنائب في المجلس التشريعي، لافتا إلى أن هذا هو الاعتقال السابع له.

وأشارت إلى أن الاحتلال أفرج عن والده قبل شهرين من الآن ليعيد اعتقاله فجر اليوم.

وانسحب الجيش فور اعتقال النائب عبد الرازق، من المدخل الرئيس للمدينة باتجاه مستوطنة "اريئيل" شمال سلفيت.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية تحليق طائراتها الزنانة في سماء مدينة جنين شمال الضفة الغربية في حين شنت مداهمات واعتقلت أسيرا محررا.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن حسام طوقان في حي أو ضهير بجنين واعتقلوا نجله الأسير المحرر مؤمن، علما أن جنود الاحتلال كانوا داهموا ذات المنزل الليلة قبل الماضية واستجوبوا من فيه وطالبوا مؤمن بتسليم نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن الزنانة واصلت الليلة الماضية تحليقها المكثف في سماء جنين في مشهد لم يختلف منذ عملية جنين الأخيرة ليس الخميس الماضي.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين الشاب محمد أبو هنطش من مخيم بلاطة شرق نابلس، بعد إيقاف مركبة كان يستقلها على حاجز طيار جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن الجنود أوقفوا المركبة التي كان فيها ابو هنطش، واعتقلوه وجرى نقله إلى جهة غير معلومة.

وكانت دوريات الاحتلال قد اقتحمت أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس من الجهتين الجنوبية والغربية ، وانسحبت بعد إلقائها قنابل صوتية.

من جانب آخر، نصبت دورية للاحتلال حاجزا طيارا على مدخل بلدة تل غرب نابلس، واوقفت مركبات كانت تسلك طريق المربعة للتنقل بين نابلس وقرى جنوبها الغربية.

وكان مستوطنون نفذوا اعتداء على خيام المزارعين في خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك قضاء نابلس.

من جهة أخرى، زعمت إذاعة جيش الاحتلال أن انفجارا حصل لعبوة ناسفة بالقرب من قرية عابود غرب مدينة رام الله دون وقوع إصابات.