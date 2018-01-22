انخفاض الحرارة اليوم ومنخفض ماطر غداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى صاف ومغبرا أحيانا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتتأثر البلاد اعتبارا من ساعات صباح يوم غدٍ الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما، وباردا، وماطرا على فترات، حيث تسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وبارا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة ، حيث تسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات.