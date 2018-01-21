مدى يختتم ورشة عمل في غزة حول التمكين القانوني للصحافيات

اختتم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مــــدى)، ورشة تدريبية في مطعم السلام بغزة بمشاركة عدد من الصحفيات الفلسطينيات ممن يعملن في مؤسسات إعلامية بمحافظات غزة حول التمكين القانوني.

وتركزت محاور التدريب الذي أستمر على مدار يومين، الواقع والتحديات التي تواجه عمل الصحفيات والتمكين القانوني لهن، كذلك حقوق المرأة الفلسطينية في منظومة التشريعات المحلية، وطبيعة الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافيات في فلسطين إلى جانب القوانين الفلسطينية الناظمة للعمل الإعلامي.

وقالت المحامية والمدربة فاطمة عاشور أن على الصحافيات الفلسطينيات معرفة حقوقهن والمطالبة بها ورفض الإنتهاكات التي يمكن التعرض لها في الحقل الإعلامي، وإدراك أهم القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية حول حقوق المرأة.

واكدت عاشور على أهمية التدريب وتعريف وتمكين الصحافيات الفلسطينيات فيما يتعلق بالبيئة القانونية في فلسطين وخاصة بالتشريعات المتعلقة بقضايا النساء وحرية الرأي والتعبير، ومنها قانون الأساس الفلسطيني، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المعايير الدولية الخاصة بالمرأة وحرية التعبير، في ظل إنضمام فلسطين للعديد من الإتفاقيات الدولية التي تكفل وتضمن هذه الحقوق.

وأكدت المشاركات على أهمية مثل هذه التدريبات خاصة التي ترتكز على رفع الوعي القانوني والتعريف بمنظومة التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي وحقوق المرأة، وضرورة الاستمرار في تنظيم تدريبات أخرى في المستقبل لتعزيز وبناء قدرات الصحافيات في فلسطين.

وجرى خلال الورشة استعراض جوانب من تجارب الصحافيات الشخصية في مجال العمل الإعلامي وطبيعة الإنتهاكات التي يتعرضن لها في الميدان.

واعتبرت الصحفية المشاركة في التدريب صفاء الحسنات أن من شأن هذا النوع من التدريبات أن يخلق بيئة قانونية خصبة للإعلاميات، والمساهمة في زيادة وعيهن بالتشريعات القانونية والمواثيق الدولية الناظمة للعمل الصحفي، ورفع مستوى قدرتهن على تشكيل قوة ضاغطة قادرة على إجراء تعديلات على القوانين التي قد تعرقل عملهن الصحفي في ظل التحديات المجتمعية، بالإضافة لتعزيز قدرتهن على تولي مناصب قيادية داخل الأطر النقابية الإعلامية.

من ناحيتها، أكدت الصحفية وسام الغلبان، أن الإعلام هو منبر يتم إستخدامه لإنصاف المرأة الفلسطينية والدفاع عن حقوقها، وتغير الصورة النمطية عنها، من خلال عمل تقارير وبرامج إذاعية وتلفزيونية مساندة لها، بالإضافة لعقد محاضرات توعية بحقوق العاملات الفلسطينيات واعتبرت أن على الصحافيات إدراك حقوقهن والمطالبة بها.

ويأتي هذا التدريب، في اطار سلسلة ورشات تدريبية يقوم مركز مدى بتنظيمها في الضفة الغربية و قطاع غزة، في إطار مشروع بالتعاون مع مكتب الممثلية الفنلندية – رام الله والتي تهدف إلى رفع الوعي القانوني/الحقوقي لدى الصحافيات الفلسطينيات خاصة في ظل الانتهاكات المزدوجة (على أساس الجنس أو العمل الإعلامي) التي تتعرض لها الصحافيات في فلسطين.



