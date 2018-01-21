الأهلي يبتعد في صدارة الدوري المصري

حقق الأهلي فوزا صعبا، الأحد، على ضيفه مصر المقاصة 2-1، في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل النيجيري جونيور أجايي (65) ووليد سليمان (84) هدفي الأهلي، والغاني جون أنطوي (26 من ركلة جزاء) هدف المقاصة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط مع مباراة مؤجلة عن الإسماعيلي الثاني، الذي سقط الأربعاء على ملعب المقاولون العرب صفر-2، في حين توقف رصيد المقاصة عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبدأ الأهلي اللقاء بضغط هجومي، وقام لاعبوه بمحاولات انقطع معظمها في وسط الميدان، وكادت شباكه تهتز أولا من انفراد المالاغاشي باولين فوافي مهاجم المقاصة، الذي سدد كرة نجح الحارس محمد الشناوي في التصدي لها وتحويلها إلى ركنية (13).

وفي الدقيقة 26، احتسب حكم المباراة محمود عاشور ركلة جزاء للمقاصة إثر عرقلة جون أنطوي من قبل محمد الشناوي، انبرى لها اللاعب نفسه وسددها على يسار الحارس الدولي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وطلب المدير الفني للأهلي حسام البدري من لاعبيه الهدوء بعد هدف الضيوف، ووصلت الكرة من هجمة منظمة إلى ميدو جابر، فراوغ وانفرد لكنه سدد خارج المرمى، مهدرا فرصة ثمينة لإدراك التعادل (30).

وسدد جونيور أجايي كرة خطرة تصدى لها حارس المقاصة محمود حمدي (31)، ورفض المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي هدية من أجايي إثر تمريرة بينية خلف دفاع المقاصة انفرد بالحارس وسدد في جسمه، ورد جون أنطوي بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي (44).

وفي الشوط الثاني، تبدلت الحال تماما مع تراجع لاعبي المقاصة إلى الدفاع في وسط ملعبهم، لمواجهة الضغط الهجومي للأهلي الساعي لإدراك التعادل على أقل تقدير.

وأدرك أجايي التعادل للأهلي، مستغلا عرضية من عبد الله السعيد أنهاها على يمين محمود حمدي (65).

وواصل الأهلي ضغطه، وكاد يسجل هدفا ثانيا من عرضية البديل محمد هاني أخرجها محمود حمدي بصعوبة، فوصلت إلى رأس وليد أزارو، لكنها أخطأت المرمى الخالي من حارسه (75).

وأسفر الضغط "الأحمر" عن هدف ثان في الدقيقة 84 بعد عرضية من أجايي إلى وليد سليمان أنهاها في الشباك (84).

وفي الوقت بدل الضائع، أنقذ محمود حمدي مرماه من هدف ثالث بإخراجه كرة قوية أطلقها أجايي (90+3)، ثم فرصة أخيرة لوليد سليمان (90+4).