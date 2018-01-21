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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاحتلال ينوي شرعنة بؤرة استيطانية فور مغادرة مارك بينس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 22:44 - 21 يناير 2018
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قالت ايليت شيكد، وزيرة بحكومة الاحتلال خلال مقابلة مع موقع "سروغيم" العبري بأن الحكومة "الاسرائيلية" ستصادق على شرعنة البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، والتي قتل بالقرب منها قبل ايام مستوطن.

 وحسب اقوال شيكد، فسوف يتم المصادقة على شرعنة البؤرة فور انتهاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مارك بينس لــ "إسرائيل".

و قالت: "نحن لا نريد احراج بينس الآن فسوف نصادق على تشريع البؤرة الاحد المقبل خلال جلسة الحكومة الاسبوعية".

والجدير ذكره فقد اعطى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليماته لشركة الكهرباء بربط البؤرة بالكهرباء ردا على عملية قتل المستوطن.

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