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هنية يلتقي رجل الأعمال عدنان مجلي بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:16 - 21 يناير 2018
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استقبل اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الوزراء الأسبق في مكتبه اليوم العالم الفلسطيني المشهور ورجل الأعمال البارز بروفيسور د. عدنان مجلي والوفد المرافق له في إطار زيارته لغزة.

 و جرى خلال الاستقبال حديث معمق وصريح حول آخر التطورات الفلسطينية وخاصة في ملف المصالحة وضرورة إنجاز هذا الملف في أسرع وقت كخطوة ضرورية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

 كما جرى البحث في كيفية مواجهة المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني وآفاق الاستثمار في الإنسان الفلسطيني في كل المواقع لتعزيز صموده وتثبيته في وطنه.

 وفِي هذا السياق جرى التطرق لبعض المشاريع الاستراتيجية لحل مشاكل البنية التحتية في قطاع غزة كالكهرباء والماء ووفرة الدواء.

وانتهى اللقاء بالدعوة لتكرار مثل هذه الزيارة وتعزيز التواصل للعمل على إنجاز كل ما يخدم شعبنا وفِي مقدمته المصالحة وإنهاء الانقسام.

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