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"الشعبية" تنفي مشاركتها في تشكيل أي حكومة فلسطينية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:29 - 21 يناير 2018
جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة.jpg جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة.jpg
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نفى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة جميل مزهر ما تناقلته وسائل إعلام غير رسمية عما أسمته " تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن وفاق

 فصائلي يضم حركة حماس والجبهة والتيار الإصلاحي بحركة فتح الذي يتزعمه القيادي محمد دحلان "، واصفاً هذه الأخبار بالفبركة الاعلامية الفارغة والتي لا يجب أن تنطلي على أحد.

وأكد مزهر أن الجبهة التي رفضت وما زالت على الدوام المشاركة في أي حكومة فلسطينية منذ تأسيس السلطة لن تشارك على الإطلاق في أي تشكيلات أو اصطفافات تساهم في تعميق الانقسام وتحاول وضع عراقيل على خطوات إنجاز المصالحة.

وشدد مزهر على أن تحقيق الوحدة الوطنية والمضي قدماً في إنجاز المصالحة الوطنية ومواجهة مخططات تصفية قضيتنا، وكل محاولات عرقلة المصالحة وتعطيلها، واستمرار الدفاع عن حقوق الجماهير ومطالبها العادلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هي هدف ثابت تسعى الجبهة الشعبية لتحقيقه وبجانبها كل الوطنيين المخلصين ولن تتخلى عنه.

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