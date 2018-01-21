فيسبوك تعطي أولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة"

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ إن شركته ستعطي الأولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة" في بث مشاركات التواصل الاجتماعي لمكافحة "الإثارة والمعلومات المضللة".

وأوضح زوكربيرغ أن شركته اعتبارا من الأسبوع المقبل ستعطي خدمة البث الإخباري "أولوية للأخبار ذات الجودة العالمية" أكثر من المصادر الأقل جدارة.

ولفت إلى أن الشركة لديها أكثر من ملياري مستخدم شهريا وستلجأ لاستخدام استطلاعات الرأي لتحديد ترتيب وسائل الإعلان من حيث الثقة.

وشدد زوكربيرغ على أن هناك "الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطات حول العالم اليوم" مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي "تتيح نشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى وإذا لم تعالج هذه المشاكل فسينتهي الأمر بتضخمها".

وأوضح أن كم الاخبار المبثوثة عبر فيسبوك سيتقلص إلى 4 بالمئة من خدمة البث الإخباري في مقابل 5 بالمئة الموجود حاليا.

وكان فيسبوك أعلن الأسبوع الماضي تغيير خوارزميات الموقع ليجعل أولويته بشكل أكبر للحسابات الشخصية أكثر من الصفحات التابعة لمواقع.