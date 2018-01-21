"الحماية الزرقاء 2" لحماية بينس وتوقعات بمواجهات في القدس

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن شرطة الاحتلال سنتشر الآلاف من افرادها و من قوات حرس الحدود "الاسرائيلي" اعتبارا من الليلة حتى مغادرة نائب الرئيس الامريكي بينس مارك مساء الثلاثاء "اسرائيل" متوجها للولايات المتحدة.

واطلقت شرطة الاحتلال لقب " الحماية الزرقاء 2" لتأمين زيارة بينس.

ومن المتوقع ان تشهد مدينة القدس مواجهات بين مئات الفلسطينيين وقوات شرطة الاحتلال في حال اعلن بينس بانه سيزور حائط البراق بصفة رسمية امريكية، وليس بصفه فردية.

و تشير تقديرات بأنه إذا كانت زيارته لحائط البراق بصفة رسمية، فهذا يعني اعتراف الولايات المتحدة بحائط البراق جزء من "اسرائيل"، وليس ملك للفلسطينيين كما اعلنت منظمة اليونسكو بان حائط البراق ملك للفلسطينيين.