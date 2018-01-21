نابولي يحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي عقب فوزه على أتلانتا

عانى نابولي من اختبار صعب على ملعب أتلانتا قبل أن يحرز دريس ميرتنز هدفا في الشوط الثاني، ليمنح فريقه الفوز 1-صفر والاحتفاظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

وتلقى الدولي البلجيكي تمريرة طويلة من خوسيه كايخون وترك الكرة تقفز عدة مرات، قبل أن يسدد مباشرة في شباك إيتريت بريشا حارس أتلانتا في الدقيقة 65.

ويتصدر نابولي، الذي ثأر من خسارته على ملعبه أمام الفريق نفسه في وقت سابق الشهر الحالي في كأس إيطاليا، المسابقة برصيد 54 نقطة من 21 مباراة متقدما بأربع نقاط عن يوفنتوس الذي يستضيف جنوة غدا الاثنين.

ورفع ميرتنز، الذي لم يسجل في آخر تسع مباريات في الدوري، رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 11 هدفا ومدد فريقه رقمه القياسي بعدم الخسارة في الدوري إلى 24 مباراة.

وكان نابولي الأفضل، وكان يمكنه التقدم مبكرا في الشوط الثاني عندما أنقذ بريشا ضربة رأس خطيرة من كايخون. وأنقذ أندريا ماسيلو مدافع أتلانتا فرصة من أمام ميرتنز الذي بدا قريبا من هز الشباك.

وتألق بيبي رينا حارس نابولي وأنقذ فرصة من تسديدة لبرايان كريستانتي قبل أن يهدر ماريك هامشيك قائد نابولي فرصة خطيرة عندما سدد أعلى المرمى من مدى قريب بعد تمريرة من ميرتنز.