ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

هنية يهنئ القيادي المدلل بتحرر نجله طارق بعد اعتقال دام 14 عاماً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:16 - 21 يناير 2018
صورة خلال زيارة هنية لتهنئة القيادي أحمد المدلل بتحرر ابنه طارق صورة خلال زيارة هنية لتهنئة القيادي أحمد المدلل بتحرر ابنه طارق
مشاركة

زار رئيس مكتب حركة حماس السياسي إسماعيل هنية، مساء الأحد، الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم أول أمس من سجون الاحتلال.

وقال هنية خلال زيارته القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل لتهنئته بتحرر ابنه طارق: "جئنا لتهنئة عائلة المدلل وحركة الجهاد بمناسبة الإفراج عن القائد المجاهد طارق؛ ونسأل الله الفرج عن بقية الأسرى، ونتمنى لهم التحرير والعودة قريبًا".

وأضاف هنية : "من أكبر النعم على الإنسان نعمة الثبات، ولن يتم ذلك إلا بمعية الله ورعايته، فالأسير المحرر طارق قضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، ويخرج بهذا الابتسامة التي تشق وجهه هو دليل على نعمة الله".

وأطلق الاحتلال "الإسرائيلي"، أول أمس، سراح الأسرى باسل محمد أبو زينة (41 عاما) من مخيم جباليا، حيث أمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال، وأسامة سليمان أبو الجديان (51 عاما) من مخيم جباليا حيث أمضى 30 عاماً في سجون الاحتلال والأسير طارق أحمد المدلل (33 عاما) من مدينة رفح حيث أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال، والأسير عصام عبد الرؤوف المنيراوي (33 عاما) من مدينة رفح حيث أمضى 12 عاما في سجون الاحتلال والأسير زياد عياد الصوفي (36 عاما) من مدينة رفح حيث أمضى 12 عاما في سجون الاحتلال".

زيارة هنية3.jpg
زيارة هنية1.jpg
زيارة هنية2.jpg
 

متعلقات