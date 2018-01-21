القوى الوطنية تؤكد مقاطعتها لزيارة "بينس" وتدعو لإضراب شامل

أكدت القوى الوطنية والاسلامية، اليوم الأحد، مقاطعتها لزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس غير المرحب بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت القوى في تصريح صحفي لها، للإضراب الشامل يوم الثلاثاء بتاريخ 23/1/2018 تأكيداً وتثبيتاً لما جاء في بيان حركة فتح، باستثناء وزارة الصحة وبخصوص التعليم ابتداءَ من الساعة 12 ظهراً.

ووجهت القوى الوطنية والاسلامية، رسالة للنائب الأمريكي وللإدارة الأمريكية، قالت فيها: "إننا مستمرون في نضالنا لنيل كافة حقوق شعبنا بالحرية وتحقيق دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".