شركة حضارة للاستثمار التكنولوحي تطلق حملتها الجديدة بعنوان "السنة من أولها خير...سرعة وسعر غير”

أعلنت شركة حضارة للإستثمار التكنولوجي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن إطلاقها حملة جديدة بحلول عام 2018 تحت شعار "السنة من اولها خير...سرعة وسعر غير" وقد شملت هذه الحملة مشتركين حضارة الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وقد صرح يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في شركة حضارة بأن اطلاق حملة "السنة من أولها خير...سرعة وسعر غير " مع بداية هذا العام قد جاء بالتزامن مع اطلاق بالتل حملتها لمشتركين خط النفاذ الجدد، وتوافقا مع استراتيجية الشركة في تلبية تطلعات واحتياجات مشتركيها بالحصول على احدث خدمات وعروض الانترنت فقد قامت شركة حضارة بتقديم حملتها بعرض مميز على سرعة24 ميغا بسعر 17 شيقل للشهر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هذا وأكد الخطيب ان شركة حضار تسعى دائما لتكريس جهودها للابداع والابتكار في تقديم أجود وأحدث الخدمات والمنتجات من خلال مواكبة كل ما هو حديث في العالم الرقمي ،وذلك بالتواصل المستمر مع المشتركين وعمل الدراسات التسويقية السنوية للسوق الفلسطيني حيث يتم بناءا عليها طرح عروضها المدروسة بدقة حسب تطلبات الجمهور وتطلعاتهم المستقبلية.

وأوضح الخطيب أن بامكان المشتركين الجدد الاشتراك في حملة "السنة من أولها خير...سرعة وسعر غير" وفق شروط سهلةوميسرة ، وذلك من خلال التوجه بزيارة أحد معارض حضارة الرئيسية المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في الضفة الغربية وقطاع غزة أو من خلال الاتصال على 1700100100، وايضا للمزيدمن التفاصيل عن الحملة يمكن زيارة موقع حضارة الالكتروني بحلته الجديدة على الرابط (https://www.hadara.ps/) .