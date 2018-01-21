الاتحاد الإسلامي بالنقابات المهنية يستنكر ممارسات أمريكا تجاه القدس واللاجئين

استنكر الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية الممارسات اللاإنسانية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس واللاجئين.

واعتبر الاتحاد في بيان صحفي ان تقليص المساعدات الإنسانية جزء من حرب علنية وإعدامات أمام العالم كله وشطب لقضية اللاجئين تاريخياً .

وأهاب الاتحاد بكل قوى العالم الحر والإنسانية منهم بأن يهبوا لرد الأمريكان عن عدائهم لفلسطين ولاجئيه وقدسه وأرضه .

كما ناشد العالم الحر بأن يزيد من معونته ومساعدته للأونروا حتى يتم إفشال المخطط الأمريكي الرامي لطمس قضية اللاجئين.

واهابت بالقوى الحية في العالم والسلطة الفلسطينية وكذلك القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين ومجالس أولياء الأمور بمساندة الأونروا في أزمتها.

وقدم الاتحاد التحية للمفوض العام للأونروا بير كريبنهول على وقفته الشجاعة والإنسانية في مساعدته على استمرار عمل الأونروا، داعيا المفوض العام والمدراء في المناطق الخمس بالعمل على عدم مساس الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين والموظفين .



