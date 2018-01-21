"الصحة" الفلسطينية تحذر من الآثار السلبية لنقص أدوية المرضى النفسيين بغزة

تهدد أزمة نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة آلاف المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، فالنقص الذي تقدره وزارة الصحة الفلسطينية بأكثر من 50 في المائة يضرب كثيرا من قطاعات الصحة في غزة، ومن ضمنها المرضى النفسيين.

يقول رئيس الإدارة العامة للصحة النفسية يحيى خضر، لـ "قدس برس" اليوم الأحد: "إن الأزمة تضرب أطنابها وتطال كافة مناحي وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تؤثر على كل جوانب الصحة بما فيها الصحة النفسية".

ويضيف "نقص الدواء للمرضى النفسيين يعمل انتكاسات أكثر للمرضى، (..) فحينما لا يجد المريض علاجه ينتكس أكثر، وهذا يزيد حالات دخول لقسم الصحة النفسية أكثر".

ويحذر خضر من الاضطرابات التي ممكن أن تنشأ جراء نقص الدواء للمرضى النفسيين بالإضافة إلى السلوك العدواني لهم في بيوتهم.

ويقول خضر: "مرضى الاكتئاب ممكن يحدث عندهم افكار الانتحار وعدوانية زائدة وغير ذلك (..) كلها تنعكس على المرضى في حال عدم توفر الدواء اللازم لهم".

وكانت الوزارة قد حذرت، في بيان سابق، من تعرض المرضى النفسيين، لانتكاسات صحية بسبب نقص الأدوية الخاصة بهم، مؤكدة ان العجز في أدويتهم سجل 50 في المائة من إجمالي الـ39 صنا.

وأشارت إلى أن هناك 5 آلاف و500 مريض يحتاجون لأدوية نفسية، منهم مرضى الصرع، والانفصام الشخصي، واضطراب المزاج، حيث أصبحوا مهددين بفقدان وظائفهم ومكانتهم الاجتماعية بسبب ظهور أعراض مرض الهوس الاكتئابي عليهم بسبب عدم تلقيهم لعلاجهم، وفق الوزارة.

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الوزارة اشرف القدرة، أن لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة في حال انعقاد مستمر لبحث تداعيات ازمة الوقود الخانقة التي تمر بها الوزارة.

وأكد القدرة لـ "قدس برس": "إن أزمة الوقود التي تعاني منها وزارة الصحة في قطاع غزة تؤرق الطواقم الصحية وتخشى من دخولها في مرحلة حرجة سيكون لها تداعيات خطيرة على العمل الصحي برمته".

وطالب كافة الجهات المعنية للتداعي الفوري لتطويق الأزمة قبل منتصف شباط/ فبراير المقبل حيث الوقود المتوفرة تكفي لهذا التاريخ مع حالة التقشف التي تتبعها بها الوزارة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن حكومة الوفاق الوطني تمتنع عن دفع أي نفقات تشغيلية لها أو لأي من الوزارات الأخرى في القطاع؛ بما فيها رواتب الموظفين العاملين فيها وعددهم 40 ألف موظف.

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارا مشددا منذ 11 عاما؛ حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.