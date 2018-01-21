مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في ملابسات أسير لدى الاحتلال

طالب مركز حقوقي اليوم الأحد، بفتح تحقيق فوري في ملابسات وفاة أسير لدى الاحتلال، ملمّحًا لاحتمال تعرّضه لإهمال طبي متعمّد.

وقال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، إنه قلق من أن يكون الأسير حسين عطا الله (57 عامًا)، الذي توفى أمس في مستشفى إسرائيلي "قد تعرض للمماطلة في توفير العلاج الطبي الملائم والسريع".

وانتقد المركز الحقوقي "تجاهل الدعوات المتكررة للسلطات الإسرائيلية لإطلاق سراح عطا الله رغم علمها بإصابته بمرض السرطان في مختلف أنحاء جسمه".

وحمل المركز المسؤولية الكاملة لإسرائيل عن وفاة عطا الله وعن حياة عشرات الأسرى المرضى "الذين يواجهون نفس المصير في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد واحتجازهم في ظروف لا إنسانية قهرية".

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.

كما طالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وكان عطا الله، الذي ينحدر من مدينة نابلس في الضفة الغربية، توفي في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي أمس، جراء معاناته من مرض السرطان، علما أنه كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 32 عاما أمضى منها 21 عاماً.

وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع أمس أن لجنة الافراجات المبكرة في مصلحة السجون الإسرائيلية رفضت طلباً للإفراج عن عطا الله منذ أربعة أشهر.