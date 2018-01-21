مركز "ابن النفيس" 2017: ثورةٌ صحية

استطاع مركز "ابن النفيس" للنباتات الطبيـة والمكمــلات الغـذائية أن يحقق العديد من الإنجازات خلال عام 2017 على صعيد الصحة واللياقة والتغذية، ومكَّنت النجاحات المتتالية المركز لأن يصبح رقماً صعباً يضيفُ كل ما هو جميل لدنيا الناس.

وحقق المركز خلال عام مئات من قصص النجاح على صعيد إنقاص الوزن، والحصول على رشاقة وصحة دائمتين، من خلال متابعة حثيثة من مدير المركز الدكتور محمود الشيخ علي.

وخدم المركز آلاف الناس من خلال برنامج "دليل الأصحاء" الذي يقدمه الدكتور محمود الشيخ علي عبر إذاعة صوت القدس، إضافة إلى مشاركته بحلقات تلفزيونية تفاعلية على الفضائيات المحلية والعربية المختلفة.

كما وشارك الدكتور الشيخ علي بجولة بحثية علمية خارج الوطن، بدأها من جمهورية مصر العربية، إضافة لحضوره العديد من المؤتمرات العلمية.

وأطلق المركز خلال العام علامته التجارية #نفيس_كالوري على هامش مشاركته في معرض المنتجات الوطنية السابع، وعرض المركز العديد من منتجاته الصحية، وفي نهاية المشاركة في المعرض أطلق الدكتور محمود الشيخ علي مدير المركز المبادرة الوطنية «معا لمقاطعة منتجات المحتل»، وحصل المركز على وسام شرف من وزارة الزراعة والغرفة الصناعية والاقتصادية.

كما، وافتتح الدكتور محمود الشيخ علي فرع مبيعات للمركز في محافظة الشمال، وجاءت الخطوة بناءً على رغبة أهالي الشمال من رواد المركز، وتعزيزا لمبادرة "معا لمقاطعة منتجات المحتل".

ونظم المركز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "يوم المشي الفلسطيني الثالث" على شاطئ بحر غزة، وشارك في اليوم مئات من المواطنين والرياضيين والأندية وجميع المهتمين في تعزيز ثقافة ممارسة المشي المفيد لصحة الإنسان ومنحه القوة في مقاومة الأمراض.

وأطلق مركز ابن النفيس برنامجاً جديداً يستهدف الأطفال، الذين يعانون من السمنة، ليتمكنوا من الحصول على جسم صحي ومتوازن بدون حرمان، وجاء البرنامج تحت عنوان #اطفال_بلا_سمنة.

وأطلق الدكتور الشيخ علي حملة للتوعية الصحية على الغذاء الصحي، استهدفت فئة طلبة المدارس وأولياء امورهم، من خلال سلسلة زيارات للمدارس.

وشارك الدكتور محمود الشيخ علي في المؤتمر الدولي الأول للعلوم التطبيقية في غزة، حيث شارك في بحثٍ علمي عن "الاسبيرولينا" والذي حصل من خلاله على رسالة الماجستير وسط لفيف من الأطباء وأصحاب الشهادات العليا.

ونظّم المركز مسابقة "أميرة الصحة في فلسطين" والتي هدفت للتخسيس من وزن السيدة الفلسطينية، بغرض التخسيس من مستوى الصحة لديها أو بغرض اكتساب الجسم الرشاقة والخفة، وفي نهاية المرحلة الثانية أطلق حملة (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويتطلع المركز أن يحقق في عام 2018 العديد من الإنجازات والنجاحات على صعيد الصحة والرشاقة والتغذية، ضمن خطط استراتيجية.