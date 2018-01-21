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التربية: إضراب الثلاثاء يستثني قطاع التعليم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:58 - 21 يناير 2018
اضراب شامل بالضفة الغربية المحتلة اضراب شامل بالضفة الغربية المحتلة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، أن الإضراب الذي دعت له فصائل العمل الوطني يوم الثلاثاء المقبل، سيستثني قطاع التعليم حتى الساعة 12 ظهراً.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الأسرة التربوية تقف دائماً سداً منيعاً أمام السياسات الصهيوأمريكية الهادفة لضرب القضية الفلسطينية، وأن قطاع التعليم سيشارك في الفعاليات بعد الساعة الثانية عشرة، وذلك حفاظاً على انتظام العملية التعليمية خاصةً في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وبناءً عليه تؤكد الوزارة أن الدوام سينتظم في كافة المؤسسات التعليمية حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

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