ريفلين: اقتربت ساعة انهيار غزة

قام رئيس الكيان الصهيوني روفي رفلين بزيارة لمستوطنات مغلف غزة وكيبوتس نريم وتفقد مقر قيادة كتيبة غزة، وقال خلال جولته:" لن يهدأ لنا بال حتى نبني جدار من فولاذ أو حائط من حديد ليعزز دور القبة الفولاذية لحماية مغلف غزة.

وحيال الوضع في قطاع غزة قال رفلن: لقد أقربت الساعة التي تنهار فيه غزة اقتصاديا فمعظم سكان قطاع غزة يمرون في أزمة اقتصادية وحياتهم معرضة للتلوث والأمراض فعلي العالم أن يدرك بأن من يمنع إعادة إعمار قطاع غزة هي حركة حماس، محملاً إياها المسؤولية.

وأضاف، على العالم أن يدرك باننا الجهة الوحيدة التي في كل الأوضاع تدخل احتياجات سكان قطاع غزة، وإسرائيل لن ترضى بأن يشار لها بأصبع الاتهام بأنها هي المسؤولة عن الوضع المتأزم في غزة وعلى حركة حماس أن تتحمل مسؤولية أفعالها وعلى حياة سكان القطاع. على حد ادعائه.

يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لحصار إسرائيلي منذ أحد عشر عاماً، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، وتمنع دخول سلع ومواد أساسية من احتياجات سكانه، وتمارس سياسة الابتزاز على المعابر الحدودية.