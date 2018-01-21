فتح باب الترشح للمنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية

أعلن محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية د. محمد اشتية، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح لبرنامجي البنك لمنح الماجستير، والدكتوراه وبحوث ما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 2018/2019.

وقال اشتية إن البنك الإسلامي للتنمية وسع التخصصات التي تشملها المنحة لهذا العام، لتغطي مختلف التخصصات ومنها العلوم المرتبطة بالتنمية كالاقتصاد والصحافة والقانون والعلوم السياسية إلى جانب العلوم التنموية كالزراعة المستدامة وكيمياء البيئة والتنوع البيولوجي والطاقة والتعليم والنمو المسؤول والصحة، وغيرها من التخصصات.

وفي ذات السياق، هنأ د. اشتية الطالبة رويدة سعيد علي الحاصلة على منحة البنك للدكتوراه لهذا العام (2017/2018) في تخصص هندسة الموارد المائية، إضافة للطالبات الثلاثة اللواتي حصلن على منحة الماجستير، وهن: سجود أبو جزار وهدير أبو وردة بتخصص الكيمياء الحيوية، واستبرق عمرية بتخصص الإحصاء.

وحث الراغبين بالترشح للمستويات الثلاثة على الحصول على استمارة التقديم من موقع البنك الإسلامي للتنمية ww.isdb.org ، ثم تسليمها معبئة لمكتب محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، في رام الله، في موعد أقصاه مساء يوم الأربعاء الموافق 28/2/2018