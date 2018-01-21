مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضا بنسبة 0.6%

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.6%، اليوم الأحد، في جلسة بلغت قيمة تداولاتها أقل من مليون دولار.

وأغلق مؤشر "القدس" تداولات الجلسة على 579.36 نقطة منخفضا بمقدار 3.49 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشرات ثلاثة من القطاعات الممثلة في البورصة: الخدمات بنسبة 1.06%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31%، والاستثمار بنسبة 0.09%، فيما ارتفع مؤشرا قطاعي: الصناعة، والتأمين بنسبة 0.06% و0.24% على التوالي.

ومن بين 18 شركة جرى التداول على اسهمها، ارتفعت اسهم 6 شركات، واستقرت اسهم 6 شركات اخرى، فيما اغلقت اسهم الشركات الست الباقية تداولات الجلسة على تراجع.

والاسهم الرابحة هي: المجموعة الاهلية للتأمين، والوطنية لصناعة الالمنيوم، والفلسطينية للكهرباء، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والعربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك"، والقدس للمستحضرات الطبية، واستقرت اسهم شركات: بنك فلسطين، وبيرزيت للأدوية، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والتأمين الوطنية، والاتحاد للاعمار والاستثمار، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية "واصل".

في المقابل، انخفضت اسهم شركات: المستثمرون العرب، والبنك الاسلامي العربي، والوطنية لصناعة الكرتون، وفلسطين للاستثمار العقاري، و"الوطنية موبايل"، والاتصالات الفلسطينية.

وشهدت البورصة في جلستها الاولى لهذا الاسبوع 114 صفقة شملت حوالي 285 ألف سهم، في تداولات بلغت قيمتها حوالي 595 ألف دولار.