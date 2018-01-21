ريال مدريد يستعيد نجمه في مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا، المقررة اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي لم يلعب منذ مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في 23 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وبعودة بنزيما تزيد احتمالية مشاركة الثلاثي الهجومي BBC في مباراة اليوم، حيث من المتوقع أن يشارك الفرنسي كأساسي إلى جانب زميليه كريستيانو رونالدو وجاريث بيل في الخط الهجومي للميرنجي لأول مرة منذ 273 يوم.

في المقابل، يغيب قلب دفاع الملكي سيرجيو راموس وخيسوس فاييخو للإصابة، بينما استبعد المدرب الفرنسي كل من المغربي أشرف حكيمي وداني سيبايوس وماركوس يورينتي بقرار فني.

وجاءت قائمة الريال لمباراة اليوم على النحو التالي:

حراس المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، محمد راموس.

الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، ناتشو فرنانديز، مارسيلو، ثيو هرنانديز.

الوسط : توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، ماركو أسينسيو، إيسكو ، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال.