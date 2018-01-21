البطش لـ"مراسلنا": الأونروا تراجعت عن قرار تعليق تحويل فئات الموظفين

كشفت د. آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" النقاب عن تراجع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين عن قرار تعليق تحويل العقود محدودة الأجل التي مرَّ عليها 10 سنوات من فئة X إلى فئة A.

وأصدرت الاونروا الأسبوع الماضي قراراً يقضي بتعليق تحويل الموظفين الذين يعلمون على عقود X (الذين مضى على عملهم أقل من 10 سنوات) إلى فئة A (فئة المثبتين الذين مضى على عملهم 10 سنوات).

وأوضحت البطش -في حوار صحفي مع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ينشر لاحقاً- أن إلغاء وقف التمديد للمتقاعدين وتحويل الموظفين من فئة X إلى فئة A بعد إتمام خدمة 10 سنوات، والعودة إلى الاتفاق المبرم مع الاتحادات، يعد إنجازاً كبيراً للموظفين والاتحاد وللمؤسسة.

وأشارت البطش إلى أن سحب القرار والتراجع عن وقفه يضمن الأمان الوظيفي للموظفين في الاونروا، ويجنبهم مخاطر وظيفية جمة، ويؤكد على حقوقهم.

وثمنت البطش دور إدارة الاونروا ممثلة في مدير عمليات ماتيس شمالي في تخطي الازمة الأخيرة، وتمسك الإدارة في الاتفاقات الموقعة مع الاتحاد، مشيرةً إلى أن اتحاد الموظفين يقف إلى جانب المؤسسة في الأزمة المادية التي تعيشها في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تجميد 65 مليون دولار المخصصة للأونروا.