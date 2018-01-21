مدرب البرازيل: نيمار أذاق برشلونة كأس باولينيو

أشاد المدرب لويس فيليبي سكولاري، المدير الفني لمنتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 2002، كثيرًا بمواطنه باولينيو جونيور، مؤكدًا أنه صفقة رابحة لبرشلونة، ودافع في الوقت ذاته عن سيناريو رحيل نيمار جونيور إلى باريس سان جيرمان.

وقال سكولاري في حوار مطول عبر صحيفة (سبورت) الكتالونية، إنه تفاجيء من اهتمام برشلونة بضم باولينيو، لكنه بعد أن شاهد أسلوب لعب البارسا هذا الموسم، أدرك لماذا أصر المدرب إرنستو فالفيردي على التعاقد معه، وذلك لإمكانياته العديدة على أرض الملعب، وقدرته على التحرك وتسجيل الأهداف، وتوفير الدعم لزملائه.

وأضاف: "بالطبع، أبلغني باولينيو باهتمام برشلونة، فالعلاقة بيننا استثنائية، وكان أول لاعب طلبت التعاقد معه، عندما توليت مسؤولية جوانزو إيفرجراند الصيني، ولقد حاول برشلونة ضمه بمقابل مادي أقل، إلا أن الأمر كان صعبًا، خاصة أن الأندية الصينية تستهدف شراء النجوم، وليس بيعهم".

وأشار سكولاري إلى أن تألق باولينيو مع برشلونة أفاد جميع لاعبي الفريق الكتالوني، بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أظهر بوضوح مدى تفاهمه على أرض الميدان مع نجم السامبا.

من ناحية أخرى، أكد المدرب البرازيلي المخضرم تفهمه لقرار مواطنه نيمار جونيور بالرحيل عن برشلونة الصيف الماضي والانضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي، قائلًا إن نيمار سيكون لديه الفرصة ليصبح اللاعب الأفضل في العالم بحلول 2019، تمامًا مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأشار سكولاري إلى أن نيمار أراد الخروج من ظل ميسي، لذلك اتجه للفريق الباريسي حيث أصبح هناك النجم الأول بلا منازع، رغم أن الفريق الباريسي يملك أيضًا العديد من النجوم المميزين، مثل كافاني، مبابي، ورابيو وماركينيوس.

وواصل: "تصرفات نيمار التي اتبعها للرحيل عن برشلونة، لم تشوه كرة القدم البرازيلية كما يعتقد البعض".

وتابع ضاحكًا: "إذا تصرف نيمار بشكل طبيعي وذهب إلى برشلونة وطلب منهم المغادرة، فهل كانوا سيوافقون؟ بالتأكيد لا".

وتساءل في ختام تصريحاته: "ماذا فعل برشلونة مع باولينيو؟، أعتقد أن الشيء نفسه تكرر في الصفقتين، لقد دفع برشلونة الشرط الجزائي في عقد باولينيو، كما دفع سان جيرمان الشرط الجزائي في عقد نيمار".