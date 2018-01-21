"بالتل" تطلق حملة خاصة بالسرعات الفائقة تناسب حجم استخدام العائلة

أطلقت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أولى حملاتها للعام 2018 قدمت فيها عروض مميزة على سرعات خط النت الفائقة للمشتركين الجدد.

وصرّح معن ملحم مدير عام "بالتل" بأن الحملة تعكس استراتيجية الشركة للعام 2018 بتقديم سرعات عالية تلبي متطلبات كافة المشتركين وتمكّنهم من التمتع بالانترنت بأعلى جودة، ووضّح ملحم بأن هذه الحملة ركّزت في شعارها وتصميمها على "العائلة" كون خدمة خط النت مصممة خصيصاً لتقديم سرعات فائقة داخل المنزل تمكن المشترك من تحميل السعات الكبيرة لتلبي الاحتياجات المتنوعة لأفراد العائلة من الانترنت مثل: التعليم والعمل والترفيه وغيرها.

وأضاف ملحم " نعي في بالتل أهمية الانترنت في حياة المشتركين كونه أصبح حاجة لا يمكن الاستغناء عنها في كافة مجالات الحياة ونعي أن السرعات العالية أصبحت اساساً للتمتع بالانترنت، لذلك قمنا من خلال هذه الحملة بتقديم سعر مميز على سرعة 24 FLEX + ، بالاضافة الى أن المشترك سيحصل على جهاز مودم مقسط 2 شيكل شهرياً لمدة 36 شهر وجهاز هاتف مجاناً ".

وعن مزايا الحملة وضّح ابراهيم خرمان مدير إدارة التسويق في "بالتل" بأن الحملة تقدم سعر مميز على باقة نت فون 24 FLEX+ مقابل 12 شيكل شهرياً فقط مع زيادة 12 كل 3 شهور وحتى نهاية الحملة، ووضّح بأن سرعة حتى 24 FLEX+ تقدم نطاق واسع من السرعات التي تتراوح من 9 ميجا حتى 24 ميجا وقد تصل الى 30 ميجا بتقنية VDSL، وتقدم الحملة أيضاً سعر مميز على باقة نت فون 50 مقابل 25 شيكل شهرياً مع زيادة 15 شيكل كل 3 شهور وحتى نهاية الحملة.

ووجه خرمان دعوة للاستفادة من الحملة والاشتراك من خلال معارض الاتصالات او شبكة الموزعين المعتمدين او مزودي خدمة الانترنت المرخصين او تطبيق Ana Paltel.