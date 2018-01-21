ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر
الاتصالات

نواجه تهديدات أمنية

ليبرمان لنتنياهو: لن ينسحب حزبي من الحكومة بسبب "جُبنَةُ"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:24 - 21 يناير 2018
نتنياهو وليبرمان نتنياهو وليبرمان
مشاركة

انتقد رئيس حزب شاس اريه درعي وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان بسبب تسوقه في يوم مقدس لدى اليهود يُمنع فيه التسوق، مطالباً بانسحاب حزب ليبرمان من الحكومة.

ورد وزير الحرب ليبرمان على تصريحات درعي بالقول: نحن لسنا في حرب دينية فنحن أمام تهديدات أمنية كبيرة، ولا ينقصنا حرب دينية هذا أخر أمر نفكر فيه، فكل ما قمت به أمس هو شراء "جبنة" من سوبر ماركت في مدينة اسدود.

وأضاف ليبرمان: أقول لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن حزبي لن يترك الائتلاف الحكومي بسبب قانون "السوبر ماركات" وشرائي "للجبنة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل" اليوم تُسير أعمالها حكومة يمينة ناجحة على حد قوله.

متعلقات