ليبرمان لنتنياهو: لن ينسحب حزبي من الحكومة بسبب "جُبنَةُ"

انتقد رئيس حزب شاس اريه درعي وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان بسبب تسوقه في يوم مقدس لدى اليهود يُمنع فيه التسوق، مطالباً بانسحاب حزب ليبرمان من الحكومة.

ورد وزير الحرب ليبرمان على تصريحات درعي بالقول: نحن لسنا في حرب دينية فنحن أمام تهديدات أمنية كبيرة، ولا ينقصنا حرب دينية هذا أخر أمر نفكر فيه، فكل ما قمت به أمس هو شراء "جبنة" من سوبر ماركت في مدينة اسدود.

وأضاف ليبرمان: أقول لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن حزبي لن يترك الائتلاف الحكومي بسبب قانون "السوبر ماركات" وشرائي "للجبنة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل" اليوم تُسير أعمالها حكومة يمينة ناجحة على حد قوله.