انتظام جدول توزيع الكهرباء في غزة بعد إصلاح الخطوط المصرية

أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الاحد , ان مجموعة الطاقة المتوفرة في قطاع غزة بلغت 192 ميجاوات تقريبا ، في حين بلغ العجز 308ميجا وات .

وقال محمد ثابت المتحدث باسم شركة الكهرباء لمراسلنا, ان جدول الكهرباء المقرر العمل به اليوم هو 6 ساعة وصل مقابل 12 فصل وخاصة بعد عودة الكهرباء المصرية لقطاع غزة عبر خطين قادمين من مصر , موضحاً ان خطي كهرباء فلسطين وغزة 1 عادا للعمل فيما بقى خط غزة 2 معطلاً.

وأشار الى ان الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة (120) ميجاوات , ومحطة التوليد وتوفر طاقة قرابة(58) ميجاوات.

وأوضح ثابت ان احتياج القطاع اليوم بلغ (500) ميجاوات تقريباً , داعياً جميع الأخوة غير الملتزمين بدفع استهلاكهم من الكهرباء إلى ضرورة الإسراع بالايفاء بالتزاماتهم وتصويب أوضاعهم لتتمكن الشركة من الاستمرار بتقديم خدمة أفضل وتوفير ساعات كهرباء مناسبة.

ويشار الى ان شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت عودة 50 ميجا وات قبل اسبوعين تم قطعها عن قطاع غزة منذ 7 شهور بناءً على إجراءات عقابية من السلطة الفلسطينية بحجة انهاء الانقسام , لتعود ال120 ميجاوات الإسرائيلية .