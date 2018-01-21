مسيرات في أنحاء أمريكا احتجاجاً على السنة الأولى لرئاسة ترامب

احتشد الاف المتظاهرين في الشوارع بكافة أنحاء الولايات المتحدة، للمشاركة في مسيرات نسائية بعد عام من إقامة مظاهرات حاشدة بسبب تنصيب دونالد ترامب رئيساً.

وشارك في المظاهرات أعداد كبيرة في كل من نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس في محاكاة لمظاهرات العام الماضي التي شهدت خروج مئات الآلاف من النساء والرجال ملوحين بلافتات تدعم حقوق المرأة وتدين سياسات ترامب مرتدين "القبعات الوردية"، المستوحاة من تعليق بذيء قاله ترامب قبل توليه منصبه.

ومن المتوقع أن تشارك من بين المشاهير في مسيرات لوس أنجلوس فيولا ديفيز، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، وسكارليت جوهانسون ولافيرن كوكس نجمة مسلسل (البرتقالي هو الأسود الجديد).

وأظهرت وسائل إعلام محلية في واشنطن صورا لمنتزه (ناشونال مول) مزدحما بالمحتجين، بينما أغلقت الشرطة في نيويورك الشوارع في مانهاتن لإخلاء الطريق أمام المتظاهرين الذين كان من المقرر أن ينطلقوا من الجانب الغربي من (سنترال بارك).

ووجه عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو كلمة إلى ترامب مباشرة ألقاها أمام حشود بالمدينة واتهم فيها الرئيس بتعطيل الحكومة عن العمل في إجراء دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 41 ألف متظاهر في نيويورك و 12 ألفا في واشنطن و 29 ألفا في لوس أنجلوس، حسب صفحات الفعاليات على موقع (فيسبوك).