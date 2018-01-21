اعتقالات بالضفة تطال 16 مواطناً واقتحام مقامات دينية في عورتا

اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطيني خلال حملة مداهمات شنتها في انحاء الضفة ومن جهة اخرى اقتحم عشرات المستوطنين، "مقامات دينية" في قرية عورتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا، بحماية أمنية مشددة من جيش الاحتلال؛ وتوجهوا نحو مقامات دينية تقع على أطراف القرية، وذلك بحجة أداء طقوس تلمودية في "المقامات".

وشرعت قوات الاحتلال بعمليات دهم وتفتيش للعديد من منازل المخيم، عرف منها منزل عبد الحافظ ابو شمعة ومنزل محمد الفضيلات (رباح) ومنزل عويضات شيوخ العروب ومنزل ربحي جبر خميس البدوي (ابو الفهد) ومنزل المرحوم كمال الطيطي ومنزل المرحوم محمد زكوت البدوي (ابو ايمن ) ومنزل الناطق الاعلامي باسم اتحاد العاملين في وكالة الغوث حسونة زكوت وقام جنود الإحتلال بتدمير محتويات المنازل.

وحسب مصادر محلية في المخيم فقد تم اعتقال كلا من: الطفل جبر ربحي خميس البدوي 12 عاما ونور عبد الحافظ أبو شمعة 13عاما والشاب عياد عويضات شيوخ العروب، وتسلم الشاب محمد رباح فضيلات وعبد كمال الطيطي بلاغا لمراجعة مخابراتها، واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحدوش انور أحدوش، وعلاء فيصل عرعر، بعد مداهمة منزليهما خلال اقتحامها لبلدة صوريف شمال الخليل. وشرعت بتفتيش منازل المواطنين في مدينة يطا جنوب الخليل.

من جانب اخر اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء عارف العمور 21 عام بعد مداهمة منزله في بلدة تقوع قضاء بيت لحم والشاب خالد عبيات ،خلال اقتحامها منطقة واد ابو فريحة كما اقتحمت بلدة بتير وسلمت الشاب رشيد معمر بلاغا لمراجعة مخابراتها. واقتحمت قوة للاحتلال واد برقين وحي الهدف غرب مدينة جنين.

وكما زعمت قوات الاحتلال أنها عثرت على سلاح في بلدة يطا في مدينة الخليل جنوب الضفة.