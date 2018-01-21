طقس فلسطين: أجواء غائمة والأمطار تعود فجر الثلاثاء

توقع "طقس فلسطين" اليوم الأحد أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما غداً الاثنين فتوقعت أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومغبراً احياناً، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الثلاثاء تتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار فوق اجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا.

ويوم الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

بينما الأربعاء يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وبارداً جداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وخاصة في شمال البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تصحب بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وخاصة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.