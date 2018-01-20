بينس: أمريكا ملزمة بعدم تغيير وضع الأماكن المقدسة في القدس

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بعد لقاءه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "لقد سمعت لأقوال السيسي بشأن الإعلان الامريكي بشأن القدس ولدينا في هذا الأمر خلاف في الرأي، ولكنه خلاف بين الأصدقاء".

وأضاف بينس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بان الولايات المتحدة ملزمة بعدم تغيير وضع الأماكن المقدسة في القدس، كما أن الولايات المتحدة ملتزمة في محاولتها لاستنئاف المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين

وقال بينس "إن العلاقات بين بلاده ومصر صارت في أقوى حالاتها بعدما شهدت فترة من الفتور".

من جانبه قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه ناقش مع بنس سبل القضاء على سرطان "الإرهاب" واصفا ترامب بالصديق.

وجاءت الزيارة السريعة لبينس في مستهل جولة تشمل أيضا الأردن و"إسرائيل". وبينس هو أكبر مسؤول أمريكي يزور المنطقة منذ ديسمبر كانون الأول حين اعترف ترامب بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".