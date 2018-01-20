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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاتصالات

القناة الثانية: خطة ترامب للتسوية ستمحو الخطط الأمريكية السابقة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:44 - 20 يناير 2018
ترامب نتنياهو ترامب نتنياهو
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كشفت القناة العبرية الثانية أن نتنياهو يتوقع من الإدارة الأمريكية أن تقدم وبسرعة الخطة الأمريكية للتسوية، حتى بدون أن يكون الفلسطينيين موافقين عليها.

ووفقاً للقناة العبرية فنتنياهو يعتقد بأن خطة ترامب للتسوية ستمحو الخطط الأمريكية السابقة التي أعدت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير خارجيته السابق جون كيري، وستمحو خطة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والتي اشتملت على إخلاء مستوطنات والانسحاب لحدود "67".

وقال نتنياهو "إن الأمريكين سينفذون خطوات أحادية الجانب لصالح إسرائيل كما تم الأمر من قبل ترامب حيال اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأشارت القناة العبرية إلى أن اتصالات تجري مع مسؤولين "إسرائيلين" من أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تحسباً من احتمال أن تضم الخطة الامريكية الجديدة  نقل أحياء من شرقي القدس، والتي تقع خلف الجدار الفاصل، وتسليمها لمسؤولية السلطة الفلسطينية.

وفي سياق متصل أوضح مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني، مضيفاً، "لم نفرض الخطة فلا يوجد لدينا جدول زمني لنشر خطة التسوية، ونحن لم ننسق بهذا الشأن مع أي طرف".

 

 

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