تظاهرات ضخمة في "تل أبيب" ضد فساد نتنياهو

تظاهر مساء اليوم السبت، آلاف الإسرائيليين في "تل أبيب" احتجاجاً على فساد حكومة الاحتلال، وضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب قضايا الفساد المقدمة ضده.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن مئات الإسرائيليين توجهوا كذلك لمنزل المليونير "الإسرائيلي" كوبي ميمون المتورط مع نتنياهو في قضية الغاز.

وقال أحد المتظاهرين بحسب الصحيفة العبرية، "أنتم يا حزب الليكود لا يهمكم من يرأس حزبكم، فنتنياهو شخص فاسد، ومناصري حزب الليكود جبناء".

ويخضع نتنياهو، لتحقيقات في الشرطة في شبهات فساد في أكثر من ملف من ضمنها صفقة الغواصات مع ألمانيا، المعروفه بـ "القضية 3000" ، وكذلك في "القضية 1000"، التي يعتمد ملفها بالأساس على الهدايا التي كان يقدمها الملياردير، أرنون ميلتشين، لعائلة نتنياهو لسنوات طويلة، ووصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل، بالإضافة الى "فضيحة التفاوض" مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، أرنون موزيس، المعروفة بـ "القضية 2000".