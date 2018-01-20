اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو والملك عبد الله الثاني

كشفت القناة العبرية العاشرة، أنه في أعقاب المصالحة الأردنية "الإسرائيلية" تجري اتصالات لترتيب مكالمة هاتفية بين الملك عبد الله الثاني ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنسامين نتنياهو.

وأوضحت القناة العبرية، مساء اليوم السبت، أن الخطوة اللاحقة هي العمل على ترتيب لقاء بين الطرفين.

وأضافت: "خلال الشهور الستة الأخيرة كان انقطاع مطلق في العلاقات بين الملك الأردني ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمرة الأخير التي تحدث فيها الاثنان كانت في شهر تموز الماضي على خلفية أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان، والمرة الأخيرة التي التقوا فيها بشكل علني كانت قبل حوالي العامين".

من جهته رفض مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعليق على الخبر، لافتاً إلى وجود أهمية استراتيجية للعلاقات الإسرائيلية مع الأردن.