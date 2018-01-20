تشلسي يسقط برايتون بالأربعة

أحرز إيدن هازارد هدفين ليقود تشلسي للفوز 4-صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق انتصاره الأول في المسابقة خلال العام الجديد السبت.

وتعادل تشلسي في ِآخر خمس مباريات في كل المسابقات خلال الوقت الأصلي، وتفوق بركلات الترجيح على نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وتقدم تشلسي السبت مبكرا في أول ست دقائق عن طريق هازارد والبرازيلي ويليان.

وكان برايتون قريبا من تقليص الفارق لكن إطار المرمى منعه من التسجيل، كما تألق الحارس ويلي كاباييرو، الذي دخل التشكيلة الأساسية لتشلسي في الدوري لأول مرة في ظل إصابة تيبو كورتوا.

ومع تقدم برايتون للهجوم أضاف تشلسي الهدف الثالث قبل 13 دقيقة من النهاية، قبل أن يسجل فيكتور موزيس الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة.

وأصبح تشلسي بذلك في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول رابع الترتيب الذي سيلعب مع سوانزي سيتي الاثنين بينما بقي برايتون بالمركز 16.