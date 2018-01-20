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إصابة مسعف بالمطاط في كفر قدوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:41 - 20 يناير 2018
إصابة مسعف بالمطاط في كفر قدوم إصابة مسعف بالمطاط في كفر قدوم
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 أصيب المسعف ناصر هواش من لجان العمل الصحي بعيار معدني مغلف بالمطاط في الرأس، اليوم السبت، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جيش الاحتلال قمع مسيرة انطلقت بعد صلاة العصر تنديدا بقرارات ترمب الأخيرة، باستخدام كثيف للأعيرة المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة المسعف هواش برأسه إصابة طفيفة عولجت ميدانيا.

وأشار شهود عيان إلى أن مستوطنين اثنين مسلحين شوهدا على قمة الجبل المطل على الشارع المغلق برفقة جيش الاحتلال قبل أن يتراجعا إلى مستوطنة قدوميم المقاومة على أراضي القرية.

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