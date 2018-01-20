تركيا تعلن بدء عملية غصن الزيتون شمال غرب سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن عملية بلاده العسكرية ضد تنظيم "ب ي د / بي كا كا" الإرهابي في منطقة "عفرين" السورية، قد بدأت فعليا على الأرض.

جاء ذلك في كملة ألقاها الرئيس أردوغان، خلال مؤتمر لحزبه "العدالة والتنمية" في ولاية كوتاهية، وسط البلاد.

وأكد الرئيس التركي أن العملية ستشمل مدينة "منبج" السورية أيضا، في وقت لاحق.

وقال أردوغان، إن الذين يخططون للعبة في سوريا من خلال تغيير اسم التنظيم، يعتقدون بأنهم يتمتعون بالدهاء، (أقول لهم) الاسم الحقيقي لذلك التنظيم هو "بي كا كا" و"ب ي د" و"ي ب ك".

وأضاف أنه "طالما لم يتم حتى الآن الوفاء بالوعود التي قطعت لنا بشأن منبج، فلا أحد يستطيع إبلاغنا بما ينبغي لنا فعله بهذا الخصوص".

تابع الرئيس التركي "سنطهر دنس الإرهاب الذي يحاول تطويق بلادنا حتى حدود العراق".

وتساءل، "أتعلمون من هو المحتل في سوريا؟ إنه كل من يقتل الشعب السوري بجميع فئاته بمن فيهم الأطفال، وهل هناك محتل أكبر ممن قتل قرابة مليون شخص؟".

أردوغان شدد على أن حكومته تعلم جيدا بأن تركيا لن تكون في أمان ما دامت سوريا غير آمنة.

وأردف "وجودنا في هذه الجغرافيا منذ 1000 عام، هو بفضل شجاعتنا وصبرنا، ولن نتوانى عن القيام بمسؤولياتنا".

كما أكد أن تركيا لا تتبنى أدنى توجه سلبي إزاء وحدة الأراضي السورية، ومستقبلها المستقل والمزدهر، والمطالب الديمقراطية لشعبها.

كما أعلنت رئاسة الأركان التركية، السبت، أن عملية عفرين شمالي سوريا، بدأت اعتبارا من الساعة الخامسة (14:00 ت.غ) من مساء السبت، تحت اسم "عملية غصن الزيتون".

وأوضح بيان صادر عن الأركان التركية، أن "عملية غصن الزيتون" تهدف إلى "إرساء الأمن والاستقرار على حدودنا، وفي المنطقة، والقضاء على إرهابيي (بي كا كا / ب ي د / ي ب ك)، و(داعش) في مدينة عفرين، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين".

وأكد البيان أن العملية "تجري في إطار حقوق بلادنا النابعة من القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة، مع احترام وحدة الأراضي السورية".

وشددت رئاسة الأركان على أن العملية "تستهدف الإرهابيين فقط، ويجري اتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين".

من جهته أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء بدء القوات التركية عملية عسكرية في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، ضد مواقع القوات الكردية في المدينة ومحيطها.

وذكر بيان للخارجية الروسية أن "موسكو تأكد التزامها بموقف ثابت من أجل التوصل لحلول في سوريا تقوم على أساس الحفاظ على سلامة أراضي واحترام سيادة هذا البلد".

وأشارت الخارجية إلى سعي القيادة الروسية لضمان تسوية سياسية طويلة الأجل وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والاتفاقات، التي تم التوصل إليها في إطار مفاوضات أستانا بشأن مناطق خفض التصعيد في سوريا.

ودعت روسيا الأطراف المتنازعة إلى التزام ضبط النفس.

وجددت الخارجية الروسية التأكيد على أن الهدف الأساسي للقوات الروسية المتواجدة على الأراضي السورية هو ضمان وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد، بعد مشاركتها في هزيمة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "داعش".